04.01.2019 15:02

Автошколу, в которой училась Зайцева, могут лишить государственной аккредитации

Преподаватели автошколы учили Зайцеву, пока она была за границей.



// NewsOne

В Харькове продолжается следствие по факту выявленных нарушений в учебном процессе автошколы, в которой училась 21-летняя подозреваемая в совершении резонансного ДТП.



В частности, решается вопрос о лишении автошколы сертификата о государственной аккредитации.

Нарушения в учебном процессе со стороны должностных лиц автомобильной школы были обнаружены в ходе расследования уголовного производства по ДТП на Сумской, произошедшему 18 октября 2017 года. В связи с этим, 26 декабря 2017-го следователем Киевского отдела полиции были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.



Установлено, что автошкола проводит обучение вождению в течение 2-2,5 месяцев, после чего выдает свидетельство об окончании курсов и направляет учащихся в подразделения территориальных сервисных центров МВД Украины , где студент дополнительно сдает экзамены для получения водительского удостоверения. По результатам оценки уровня знаний решается вопрос о выдаче студенту водительского удостоверения.



Согласно информации регионального сервисного центра МВД в Харьковской области, Зайцевой было выдано удостоверение водителя на право управления транспортными средствами категории «В» 5 декабря 2015 года.

Из копии Журнала учета занятий группы водителей транспортных средств категории «В», предоставленной следствию, установлено, что подозреваемая отсутствовала на пяти занятиях в течение октября-ноября 2015 года, о чем есть соответствующие отметки. В то же время, согласно данным указанного журнала, женщина присутствовала на занятии 9 октября 2015, что противоречит справке с Государственной пограничной службы Украины, в которой указано, что в период с 8 по 11 октября 2015-го она находилась за пределами Украины.



Кроме того, выяснилось, ччто у автошколы отсутствует лицензия на осуществление образовательной деятельности в сфере профессионального (профессионально-технического) образования, поскольку заведение не аттестовано в Министерстве образования и науки Украины. Согласно ответу МОН Украины Департамента профессионального образования установлено, что автошкола не является учреждением профессионального (профессионально-технического) образования, не имеет соответствующей лицензии, не вправе выдавать документы государственного образца и не подчиняется Министерству образования и науки.



В связи с выявленными нарушениями, в период с 15 ноября по 15 декабря были направлены запросы Председателю Государственной аккредитационной комиссии Украины, начальнику Регионального сервисного центра МВД в Харьковской области и Председателю Государственной аккредитационной комиссии главного сервисного центра МВД с целью решения вопросов о лишении автошколы сертификата о государственной аккредитации. В настоящее время ответы из вышеупомянутых организаций не получены.