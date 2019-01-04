04.01.2019 16:50

5 100 гривен штрафа за «новогоднего леща»

На Красно-Оскольском водохранилище 3 января оштрафовали браконьера.



://khr.darg.gov.ua

3 января 2019 во время проведения рыбоохранной работы в акватории Краснооскольского водохранилища Харьковским рыбоохранным патрулем задокументировано нарушения природоохранного законодательства. Около 7:00 утра задержан нарушитель, который с помощью двух лесковых сетей добыл 7 щук и 16 лещей, общим весом 8 кг. Нанесен ущерб рыбному хозяйству на сумму 5100 грн.

Инцидент произошел вблизи с. Кругляковка Купянского района Харьковской области.

На нарушителя составлен административный протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Харьковский рыбоохранный патруль призывает граждан быть ответственными и соблюдать природоохранного законодательства. Справочная информация: Расчет за незаконное добывание водных биоресурсов осуществлялись в соответствии с постановлением КМУ от 21.11.2011 г.. № 1209 «Об утверждении такс для исчисления размера возмещения вреда в результате незаконного добывания или уничтожения ценных видов водных биоресурсов». Так, компенсация за один экземпляр незаконно выловленной щуки составляет 340 грн, а леща - 170 грн.