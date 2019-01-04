04.01.2019 17:19

Внимание! В Харькове неизвестные травят животных (ФОТО)

По Харькову неизвестные разбрасывают отраву: как от него уберечь домашних питомцев.



animals.kharkov.ua

Как сообщает КП «Центр обращения с животными», в последний месяц участились сообщения от харьковчан, что в том или ином месте города разбросана отрава. Хозяева собак бьют тревогу и призывают друг друга к осторожности.

В зимнее время года яд хорошо видно: ярко-розовые пятна на белом снегу. Но не всегда все настолько очевидно и заметно, яды бывают разные и по-разному спрятаны.

Поэтому, чтобы уберечь любимца от отравления, крайне необходимо соблюдать несколько правил:

воспитывать животное - запрещайте собаке лизать снег или подбирать с земли и есть всякую гадость, на ее взгляд, безумно привлекательную;

в идеале - надевать на питомца максимально закрытый намордник;

выгуливать собаку на поводке;

быть бдительным и ответственным: обнаружив яд — убрать его. Не живите по принципу «моя хата с краю».

Симптомы отравления, в зависимости от вида яда, могут отличаться. Изониазид провоцирует у собак нарушение координации, рвоту, повышенное слюноотделение, пену изо рта, судороги и конвульсии. Результатом отравления крысиным ядом становятся учащенное дыхание и одышка, обильные кровотечения, повышение температуры тела, вялость, судороги и кома. Стоит также обращать внимание на то, сколько животное пьет воды. Сильная жажда также может быть симптомом отравления.

Если вы видите или предполагаете симптомы отравления у своей собаки, не надейтесь, что «само пройдет», а немедленно обращайтесь к ветеринару.

В случае необходимости, звоните в Ветцентр КП «Центр обращения с животными» по телефону (050)786-79-55 и наши специалисты проконсультируют, какую первую помощь вы можете оказать собаке в вашем конкретном случае, чтобы повысить ее шансы дожить до того момента, когда ее доставят к ветеринару.

Социальный Ветцентр по адресу пр-т Гагарина, 358 работает круглосуточно без выходных, высококвалифицированные врачи в любой момент готовы оказать неотложную помощь вашему питомцу.

Список адресов, где был обнаружен яд:

ст. м. Студенческая; ст. м. Пушкинская; ул. Ак. Павлова, возле Французского Бульвара; ул. Одесская, возле супермаркета "Класс"; Дворец Спорта; пр-т Жуковского, 5, в районе общежития ХАИ; ул. Грозненская; ул. Танкопия; ул. Полтавский Шлях, между Домом Офицеров и Ветеринарной аптекой.