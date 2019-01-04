Стрельба в Росте на Киевской: следствие раскрыло подробности происшествия

Расследование уголовного производства по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции продолжается, в настоящее время следователем назначено более двадцати экспертиз.
Напомним, 5 декабря 2018 года в супермаркете «Рост» на улице Шевченко полицейский застрелил посетителя, который напал на него с ножом.
Досудебное расследование проводит Киевский отдел полиции по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.
Как установило следствие, 5 декабря 2018 года в 21.50 от оператора «102» поступило сообщение о том, что возле супермаркета по улице Шевченко неизвестный нанес ножом несколько ударов 25-летнему работнику полиции. Работник полиции, пытаясь остановить правонарушителя, совершил выстрелы из табельного огнестрельного оружия в сторону неизвестного и ранил его в область спины.
Работник полиции получил колото-резаные раны теменной области, надбровной области и спины. Правонарушитель доставлен в институт неотложной хирургии, где от полученных травм скончался.
Во время допроса свидетелей и потерпевшего работники полиции установили, что в тот день 25-летний работник взвода охраны получил сообщение от старшего смены о том, что в торговом зале гипермаркета находится человек в неадекватном состоянии, отказывается платить за товар. Работник полиции предложил правонарушителю оплатить товар, однако последний пытался рассчитаться карточкой метрополитена. Парня пригласили в комнату охраны.
В помещении 24-летний правонарушитель, идя впереди полицейского в комнату охраны, резко обернулся и нанес работнику полиции несколько ударов ножом. Милиционер предупредил мужчину о применении табельного огнестрельного оружия и был вынужден его применить.
В настоящее время назначено 4 судебно-дактилоскопические экспертизы, 18 иммунологических экспертиз, 1 химическая экспертиза-исследование наркотических средств, 2 судебно-медицинские экспертизы.
После получения заключения указанных экспертиз следователем будет принято окончательное решение по уголовному производству.
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