04.01.2019 17:56

Стрельба в Росте на Киевской: следствие раскрыло подробности происшествия

Расследование уголовного производства по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции продолжается, в настоящее время следователем назначено более двадцати экспертиз.



// Нацполиция

Напомним, 5 декабря 2018 года в супермаркете «Рост» на улице Шевченко полицейский застрелил посетителя, который напал на него с ножом.



Досудебное расследование проводит Киевский отдел полиции по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.



Как установило следствие, 5 декабря 2018 года в 21.50 от оператора «102» поступило сообщение о том, что возле супермаркета по улице Шевченко неизвестный нанес ножом несколько ударов 25-летнему работнику полиции. Работник полиции, пытаясь остановить правонарушителя, совершил выстрелы из табельного огнестрельного оружия в сторону неизвестного и ранил его в область спины.



Работник полиции получил колото-резаные раны теменной области, надбровной области и спины. Правонарушитель доставлен в институт неотложной хирургии, где от полученных травм скончался.



Во время допроса свидетелей и потерпевшего работники полиции установили, что в тот день 25-летний работник взвода охраны получил сообщение от старшего смены о том, что в торговом зале гипермаркета находится человек в неадекватном состоянии, отказывается платить за товар. Работник полиции предложил правонарушителю оплатить товар, однако последний пытался рассчитаться карточкой метрополитена. Парня пригласили в комнату охраны.



В помещении 24-летний правонарушитель, идя впереди полицейского в комнату охраны, резко обернулся и нанес работнику полиции несколько ударов ножом. Милиционер предупредил мужчину о применении табельного огнестрельного оружия и был вынужден его применить.



В настоящее время назначено 4 судебно-дактилоскопические экспертизы, 18 иммунологических экспертиз, 1 химическая экспертиза-исследование наркотических средств, 2 судебно-медицинские экспертизы.



После получения заключения указанных экспертиз следователем будет принято окончательное решение по уголовному производству.