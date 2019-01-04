04.01.2019 19:31

ДТП на ХТЗ: француз, не дав проехать Москвичу, попал в аварию (ФОТО)

Столкновение произошло на улице Луи Пастера.



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Как сообщили в Пресс-службе Патрульной полиции, 04.01.2019 около 13:40 копы получили сообщение о ДТП на ул. Луи Пастера, 359.

Участниками его стали автомобили Renault и Москвич.

По предварительной информации, водитель Renault нарушил правила дорожного движения, а именно п.16.12 ПДД Украины, вследствие чего допустил столкновение с автомобилем Москвич.

В результате ДТП с граждан никто не пострадал.

На водителя автомобиля Renault патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.

В дальнейшем материалы ДТП переданы на рассмотрение суда.