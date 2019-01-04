ДТП на ХТЗ: француз, не дав проехать Москвичу, попал в аварию (ФОТО)

Столкновение произошло на улице Луи Пастера.
Могут возникать неожиданные желания или увлечения. Такая порывистость способна привнести в жизнь элемент новизны, но все же старайтесь сегодня не выходить слишком далеко за рамки.
Снег, по прогнозам синоптиков, начнется ближе к обеду. В городе небольшой, в юго-восточной части области сильный снег, метель. Порывы ветра до 15-24 м/с.
Ученые, исследователи и просто любители научных экспериментов ежегодно отмечают день рождения великого англичанина.
влажн.:
давл.:
ветер: