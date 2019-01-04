Главная Новости Криминал и происшествия ДТП на ХТЗ: француз, не дав проехать Москвичу, попал в аварию (ФОТО)
04.01.2019  19:31   

ДТП на ХТЗ: француз, не дав проехать Москвичу, попал в аварию (ФОТО)

Столкновение произошло на улице Луи Пастера.


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Как сообщили в Пресс-службе Патрульной полиции,  04.01.2019 около 13:40 копы получили сообщение о ДТП на ул. Луи Пастера, 359.
 
Участниками его стали автомобили Renault и Москвич. 
 
По предварительной информации, водитель Renault нарушил правила дорожного движения, а именно п.16.12 ПДД Украины, вследствие чего допустил столкновение с автомобилем Москвич.
 
В результате ДТП с граждан никто не пострадал. 
 
На водителя автомобиля Renault патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.
 
В дальнейшем материалы ДТП переданы на рассмотрение суда.
Тэги:  дтп на хтз, авария, харьков
 
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