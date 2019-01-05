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05.01.2019  12:12   

Спасатели предотвратили взрыв подъезда в шестнадцатиэтажке возле Сабуровой дачи

Слободской район: предотвращен значительный пожар и ликвидирована угрозу взрыва газа в квартире.


://kharkiv.dsns.gov.ua

4 января в 14:49 на номер «101» поступило сообщение о возгорании газовой плиты на кухне квартиры жилой шестнадцатиэтажки на ул. Полевой, 2 в Харькове. Хозяйка сообщила спасателей, не может справиться с пламенем, которое вырывается из-под варочной поверхности плиты.

Прибывшие на место происшествия пожарные 2-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС, чтобы погасить газовый факел, перекрыли вентиль газового трубопровода. Таким образом пламя было укрощено, угроза взрыва газа в квартире ликвидирована. Огнем повреждена только кухонная мебель, стоявших вплотную к плите.

Причина пожара - нарушение правил технической эксплуатации газовых приборов.

Благодаря своевременному вмешательству спасателей, масштабы и сумма ущерба от чрезвычайного происшествия не получили катастрофических размеров.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, харьков, газ, вызрыв, подъезд, спасатели
 
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