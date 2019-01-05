05.01.2019 12:50

Полицейские Харьков обратились за помощью в розыске преступника и свидетелей (ФОТО)

Сотрудники Киевского отдела полиции разыскивают за совершение особо тяжкого преступления гражданин Турции Цокмез густеет Цан (COKMEZ HUSNU CAN), 1998 года рождения.



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Приметы преступника: на вид 20-25 лет, рост 170 см, крепкого телосложения, волосы черные, имеет пирсинг на левой брови и под нижней губой. На лице следы царапин, характерные следам от пальцев рук.

Был одет в черную куртку с меховой капюшоном, серые спортивные штаны, белую футболку, черную обувь. При себе имел черный рюкзак, гитару в черном чехле и фиолетовую дорожную сумку.

Также работники полиции устанавливают свидетелей преступления, которые 31 декабря в период с 16:00 до 19:00 в районе улицы Валентинивськои и станции метро «Студенческая» видели указанное лицо и водителя автомобиля, к которому обращался разыскиваемый с просьбой отвезти в Международный аэропорт «Харьков» .

«Уважаемые граждане, если у вас есть какие-либо информацию о разыскиваемом или его местонахождение, просим сообщать по телефонам: 102, 0577004304, 0973691261, 0931471379 или другим удобным способом», – говорится в официальном обращении полиции.