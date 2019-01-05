05.01.2019 13:29

В результате ДТП женщина-пешеход получила смертельные травмы

Авария произошла 4 января около 20:00 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» на улице Веселая.



://hk.npu.gov.ua

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что 30-летний водитель автомобиля «BMW» совершил наезд на 50-летнюю женщину. От полученных повреждений она погибла.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового. Все обстоятельства сейчас устанавливаются.