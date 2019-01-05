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05.01.2019  15:15   

Природные и техногенные ЧП 7 тысячам харьковских спасателей на праздники поможет дежурство специализированного самолета

На период празднования Рождества Христова спасатели ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы


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На период празднования Рождества Христова подразделения ГСЧС Украины переходят на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера.

 В частности, в каждом регионе страны проведено уточнение мест массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и ​​объектах государственного значения, осуществляются профилактические отработки с населением по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

С 5 по 8 января организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении мероприятий по празднованию Рождественских праздников, и в случае совместных действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и опасных событий. Также будет осуществляться усиленный мониторинг пожарной обстановки на объектах с массовым пребыванием людей, в частности в культовых сооружениях.

        В общем, к 9 утра 8 января на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7000 спасателей и более 2000 единиц техники ГСЧС. А также, в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС, а именно самолет Ан-26.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  чп, шторм, запморозки, пожары, дежурства, харьков, спасатели
 
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