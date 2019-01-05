Природные и техногенные ЧП 7 тысячам харьковских спасателей на праздники поможет дежурство специализированного самолета

На период празднования Рождества Христова спасатели ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы
На период празднования Рождества Христова подразделения ГСЧС Украины переходят на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера.
В частности, в каждом регионе страны проведено уточнение мест массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и объектах государственного значения, осуществляются профилактические отработки с населением по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
С 5 по 8 января организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении мероприятий по празднованию Рождественских праздников, и в случае совместных действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и опасных событий. Также будет осуществляться усиленный мониторинг пожарной обстановки на объектах с массовым пребыванием людей, в частности в культовых сооружениях.
В общем, к 9 утра 8 января на круглосуточном дежурстве будет находиться около 7000 спасателей и более 2000 единиц техники ГСЧС. А также, в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС, а именно самолет Ан-26.
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