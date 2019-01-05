05.01.2019 17:22

Праздничное застолье закончилось убийством

Полицейские Балаклейского отдела полиции оперативно разоблачили в совершении тяжкого преступления 27-летнего злоумышленника.



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4 января в дежурную часть поступила информация об обнаружении тела 54-летнего жителя района. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате закрытой травмы грудной клетки, осложненной острой сердечной недостаточностью.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа местного отдела полиции. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с группой быстрого реагирования задержали за совершение тяжкого преступления 27-летнего местного жителя. Мужчина не стал отрицать своей вины и рассказал, что убил товарища из-за внезапно возникших неприязненных отношений во время совместного застолья.