Праздничное застолье закончилось убийством

Полицейские Балаклейского отдела полиции оперативно разоблачили в совершении тяжкого преступления 27-летнего злоумышленника.
4 января в дежурную часть поступила информация об обнаружении тела 54-летнего жителя района. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате закрытой травмы грудной клетки, осложненной острой сердечной недостаточностью.
По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа местного отдела полиции. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с группой быстрого реагирования задержали за совершение тяжкого преступления 27-летнего местного жителя. Мужчина не стал отрицать своей вины и рассказал, что убил товарища из-за внезапно возникших неприязненных отношений во время совместного застолья.
И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не приумножить. Единственное, чего вам следует опасаться сегодня – это проявить чрезмерную черствость.
После снегопада в Харьков придет очередное похолодание: каждый следующий день будет холоднее предыдущего.
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