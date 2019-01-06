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06.01.2019  10:30   

Убийца двух студенток задержан в Турции (видео)

В Стамбуле задержали 20-летнего гражданина Турции, которого подозревают в убийстве двух турецких студенток в Харькове.


// facebook

По информации СМИ, почетный консул Республики Турция в Харькове Владимир Белый сообщил, что мужчину задержали на кладбище.

Он был вооружен ножом и пистолетом.

Видео задержания подозреваемого опубликовало одно из турецких СМИ.

 

Источник:   SQ
 Тэги:  криминал, расследование, харьков, прокуратура, убийство, студентки
 
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