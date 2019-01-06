Убийца двух студенток задержан в Турции (видео)

В Стамбуле задержали 20-летнего гражданина Турции, которого подозревают в убийстве двух турецких студенток в Харькове.
По информации СМИ, почетный консул Республики Турция в Харькове Владимир Белый сообщил, что мужчину задержали на кладбище.
Он был вооружен ножом и пистолетом.
Видео задержания подозреваемого опубликовало одно из турецких СМИ.
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