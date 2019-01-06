06.01.2019 10:30

Убийца двух студенток задержан в Турции (видео)

В Стамбуле задержали 20-летнего гражданина Турции, которого подозревают в убийстве двух турецких студенток в Харькове.



// facebook

По информации СМИ, почетный консул Республики Турция в Харькове Владимир Белый сообщил, что мужчину задержали на кладбище.

Он был вооружен ножом и пистолетом.

Видео задержания подозреваемого опубликовало одно из турецких СМИ.