Кегльбан на Московском проспекте

После ночного столкновения одна из легковушек снесла забор.
Автомобили Daewoo Lanos и Skoda Octavia столкнулись вчера, 5 января, в Харькове.
По данным пресс-службы патрульной полиции, авария произошла около 22.00 на Московском проспeкте, 199.
По предварительной информации, водитель Skoda срезался в Daewoo, после чего Skoda въехала в забор.
Пострадавших нет.
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