Главная Новости Криминал и происшествия Кегльбан на Московском проспекте
06.01.2019  14:14   

Кегльбан на Московском проспекте

После ночного столкновения одна из легковушек снесла забор.


://hk.npu.gov.ua

Автомобили Daewoo Lanos и Skoda Octavia столкнулись вчера, 5 января, в Харькове.

По данным пресс-службы патрульной полиции, авария произошла около 22.00 на Московском проспeкте, 199.

По предварительной информации, водитель Skoda срезался в Daewoo, после чего Skoda въехала в забор.

Пострадавших нет.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  дтп, харьков, забор, авария
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.01 Криминал и происшествия В центре Харькова мерседес и запорожец устроили рождественское El Clásicо 05.01 Криминал и происшествия В результате ДТП женщина-пешеход получила смертельные травмы 04.01 Криминал и происшествия Водитель, врезавшийся в припаркованное авто, был пьян, – Нацполиция
 
 

Видео

К коммунальщикам поступило 1 500 заявок на снятие сосулек и наледей
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 