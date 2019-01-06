Главная Новости Криминал и происшествия В центре Харькова мерседес и запорожец устроили рождественское El Clásicо
06.01.2019  15:23   

В центре Харькова мерседес и запорожец устроили рождественское El Clásicо

В результате «дуэльной» ДТП пострадали два человека в иномарке


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По данным полиции, 6 января около 6:00 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Мироносицкой. Участниками аварии стали автомобили «Мерседес» и «Дэу Ланос».

По предварительной информации, с места аварии медики госпитализировали водителя и пассажира «Мeрсeдeса».

Событие оформляла следственно-оперативная группа.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  дтп, мерседес, ланов, харьков, мироносицкая, победа
 
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