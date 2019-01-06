06.01.2019 15:23

В центре Харькова мерседес и запорожец устроили рождественское El Clásicо

В результате «дуэльной» ДТП пострадали два человека в иномарке



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По данным полиции, 6 января около 6:00 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Мироносицкой. Участниками аварии стали автомобили «Мерседес» и «Дэу Ланос».

По предварительной информации, с места аварии медики госпитализировали водителя и пассажира «Мeрсeдeса».

Событие оформляла следственно-оперативная группа.