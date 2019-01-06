Полиция оперативно схватила грабителя в районе Одесской

На улице Грозненской патрульная полиция задержала подозреваемого в грабеже.
По данным полиции, в ночь на 6 января патрульные получили сообщение о грабеже на улице Грозненской. Неизвестные избили мужчину и завладели его мобильным телефоном.
Во время отработки вызова полицейские обнаружили гражданина, который подпадал под описание, предоставленное потерпевшим. Увидев патрульных, мужчина начал бежать, однако его остановили.
У задержанного нашли похищенный телефон.
Гражданина передали следственно-оперативной группе.
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