06.01.2019 16:29

Полиция оперативно схватила грабителя в районе Одесской

На улице Грозненской патрульная полиция задержала подозреваемого в грабеже.



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По данным полиции, в ночь на 6 января патрульные получили сообщение о грабеже на улице Грозненской. Неизвестные избили мужчину и завладели его мобильным телефоном.

Во время отработки вызова полицейские обнаружили гражданина, который подпадал под описание, предоставленное потерпевшим. Увидев патрульных, мужчина начал бежать, однако его остановили.

У задержанного нашли похищенный телефон.

Гражданина передали следственно-оперативной группе.