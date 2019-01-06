Главная Новости Криминал и происшествия Стала известна причина смерти харьковчанки, тело которой запаковали в чемодан и выбросили в мусорный бак в Днепре (Дополнено, ФОТО)
06.01.2019  18:18   

Стала известна причина смерти харьковчанки, тело которой запаковали в чемодан и выбросили в мусорный бак в Днепре (Дополнено, ФОТО)

Выяснились подробности шокирующей истории, произошедшей на днях в Днепре, с трупом 19-летней студентки из Харькова.


://sq.com.ua

Стали известны причины смерти девушки. Как сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области, согласно справке судебно-медицинской экспертизы смерть наступила в результате тупой травмы шеи и механической асфиксии (резкое расстройство дыхания из-за недостатка кислорода и избытка углекислого газа в крови и тканях; удушье).

Правоохранители уточняют, что уголовное производство было открыто по факту умышленного убийства, полиция работает над установлением лица, причастного к преступлению. Уже установлен круг знакомых убитой. С ними в настоящее время работают следователи.

Напомним, чемодан с телом девушки был обнаружен около 15:00 4 января, в пятницу,  в Днепре в контейнерных баках на проспекте Героев возле дома № 12 мужчина, искавший макулатуру, обнаружил чемодан с трупом девушки.

Об этом первым сообзил ресурс  Информатор.

Мужчина испытал шок, увидев содержимое - внутри были не домашние вещи и не ненужное барахло, а тело девушки. Она была в бюстгальтере и в джинсах.

В течение суток была установлена личность убитой - 19-летняя Дарья Билоус, учащаяся одного из коледжей Днепра.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

В Днепре она училась в колледже, жила в общежитии. Родители девушки лишены родительстких прав.

Новый год Дарья отмечала в Киеве, после 3 января девушка перестала выходить на связь.

Тэги:  криминал, расследование, харьков, днепр, чемодан, труп
 
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