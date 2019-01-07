07.01.2019 10:13

Праздничные дни не стали исключением - пожары забрали жизни людей

За последние сутки на пожарах погибли три человека, еще один человек получил термические ожоги



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6 января в 15:56 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Харьковская область, Дергачевский район, с. Рядовое, ул. Сумской шлях, 254. К месту происшествия выехал дежурный караул службы спасения на автоцистерне и дополнительно отделение местной пожарной команды. На момент прибытия спасателей в летней кухне горели домашние вещи и диван на площади около 10 кв.м. В доме было обнаружено тело 57-летнего хозяина дома. В 19:20 пожар был ликвидирован.



В этот же день в 23:41 спасатели выезжали на пожар, который произошел в квартире на первом этаже 2-этажного жилого дома по адресу: Харьковский район, с. Песочин, ул. Рыжовский, 56/2. Площадь пожара составила около 20 кв.м. На месте происшествия погиб хозяин квартиры, мужчина 1975 года рождения. В 1:43 7 января пожар был ликвидирован.



7 января в 6:02 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в однокомнатной квартире на первом этаже 4-этажного жилого дома по адресу: с. Боровая, ул. Мира, 4. На момент прибытия спасательного подразделения горел диван и домашние вещи на площади около 10 кв.м. Во время тушения пожара сотрудниками ДСНС было обнаружено тело мужчины 1958 г.р. В 07:00 пожар был ликвидирован. Причина ее возникновения устанавливается.



Еще одно событие произошла 6 января во квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома по ул. 1-ший Сахарозаводская, 4б города Купянска. Во время пожара ожоги тела II-III степени получил владелец квартиры 1953 г.р. На мужчине горела одежда. Бригадой скорой медицинской помощи был госпитализирован в центральную районную больницу. Спасатели к месту происшествия не вызывались, огонь был потушен непосредственно владельцем дома.