07.01.2019 11:00

Праздничное распитие закончилось ударом кавалера даме в спину ножом

В Московском районе Харькова полиция задержала мужчину, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений знакомой.



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Об этом пишет NewsRoom.

В полицию обратились медики харьковской больницы скорой и неотложной помощи, куда доставили 36-летнюю харьковчанку, прживающую на ул. Бучмы. У женщины диагностировали ножевое ранение спины с частичным повреждением спинного мозга, плегией (параличом мышц) правой ноги и алкогольным опьянением. Ее состояния врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Следователи полиции выяснили, что перед происшествием пострадавшая шла вместе со знакомым в ближайший магазин. Там пара планировала продолжить употребление спиртных напитков. Однако по дороге харьковчанин неожиданно ударил жертву ножом. Правоохранителям в тот же день удалось задержать подозреваемого, им оказался мужчина 1972 года рождения. Сейчас злоумышленник находится под стражей, по статье 121 УК Украины («нанесение тяжких телесных повреждений») ему грозит до восьми лет лишения свободы.