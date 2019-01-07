Главная Новости Криминал и происшествия Праздничное распитие закончилось ударом кавалера даме в спину ножом
07.01.2019  11:00   

Праздничное распитие закончилось ударом кавалера даме в спину ножом

В Московском районе Харькова полиция задержала мужчину, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений знакомой.


// facebook

Об этом пишет NewsRoom.

В полицию обратились медики харьковской больницы скорой и неотложной помощи, куда доставили 36-летнюю харьковчанку, прживающую на ул. Бучмы. У женщины диагностировали ножевое ранение спины с частичным повреждением спинного мозга, плегией (параличом мышц) правой ноги и алкогольным опьянением. Ее состояния врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Следователи полиции выяснили, что перед происшествием пострадавшая шла вместе со знакомым в ближайший магазин. Там пара планировала продолжить употребление спиртных напитков. Однако по дороге харьковчанин неожиданно ударил жертву ножом. Правоохранителям в тот же день удалось задержать подозреваемого, им оказался мужчина 1972 года рождения. Сейчас злоумышленник находится под стражей, по статье 121 УК Украины («нанесение тяжких телесных повреждений») ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Источник:   newsroom
 Тэги:  криминал, расследование, харьков, прокуратура, поножовщина
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.01 Криминал и происшествия Стала известна причина смерти харьковчанки, тело которой запаковали в чемодан и выбросили в мусорный бак в Днепре (Дополнено, ФОТО) 06.01 Криминал и происшествия Полиция оперативно схватила грабителя в районе Одесской 06.01 Криминал и происшествия Убийца двух студенток задержан в Турции (видео)
 
 

Видео

К коммунальщикам поступило 1 500 заявок на снятие сосулек и наледей
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 