07.01.2019 14:14

Суд вынес приговор коллекторам, забросившим в квартиру «коктейль Молотова»

Оба исполнителя вскоре будут освобождены из-под стражи по «закону Савченко»



://newsroom.kh.ua

Дзержинский районный суд Харькова вынес приговор двум «коллекторам», которые бросили горючую смесь в квартиру должника, и их заказчику. Соответствующий документ был опубликован в Едином реестре судебных решений.

По данным следствия, в августе 2014 года мужчина обратился к ранее знакомому предпринимателю с просьбой занять $25 тысяч. Стороны составили расписку, однако кредитор так и не получил своих средств в срок. В июле следующего года долговые обязательства взял на себя отец харьковчанина, но и он не смог расплатиться. Бизнесмен обратился в суд и служители Фемиды вынесли решение в его пользу. Тем не менее, отец заемщика не погасил долг.

Тогда предприниматель нашел представителей «коллекторской фирмы», которые пообещали добиться возврата средств. Мужчины приезжали к должнику, а также угрожали ему нанесением побоев и другими насильственными действиями. Когда же эти «меры» не возымели эффекта, кредитор предложил «коллекторам» совершить поджог жилья потерпевшего. 13 августа 2016 года злоумышленники забросили в квартиру бутылку с горючей смесью и попытались скрыться, но были задержаны полицией, охранявшей семью.

Во время разбирательства владелец пострадавшей квартиры заявил, что вместе с сыном вернул бизнесмену почти 18 тысяч долларов, однако затем суд вынес решение о взыскании 500 тысяч в национальной валюте. Заказчик и исполнители своей вины не признали и заявили, что не планировали убивать жертву или членов его семьи.

Суд приговорил «коллекторов» к четырем годам и девяти месяцам лишения свободы, однако по «закону Савченко» им засчитали пребывание в СИЗО из расчета «день за два». Таким образом, в ближайшее время мужчины 1985 и 1993 годов рождения окажутся на свободе. Предприниматель, в свою очередь, получил пятилетний тюремный срок, из которого он провел за решеткой 1,5 года. На данный момент решение суда не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.