Главная Новости Криминал и происшествия За время новогодних и рождественских праздников спасатели ликвидировали 54 пожара и 28 раз спасали людей из ЧП
07.01.2019  15:15   

За время новогодних и рождественских праздников спасатели ликвидировали 54 пожара и 28 раз спасали людей из ЧП

В течение недели, с 31 декабря по 7 января, спасатели осуществили реагирование на 146 вызовов.


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На прошлой неделе, с 31 декабря по 7 января, подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.

В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 142 раза выезжали по сигналу «Тревога». Из них 54 выезда на ликвидацию пожаров и возгораний, 28 выездов для помощи населению и ДТП, дежурства - 3 выезда, 57 - другие выезды.

На прошлой неделе пожары унесли жизни 5 человек, травмы и ожоги на них получило 4 человека. Из опасных зон на пожарах пожарные спасли и эвакуировали 6 человек.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, харьков, разминирование, спасено, эвакуировано
 
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