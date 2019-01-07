07.01.2019 15:15

За время новогодних и рождественских праздников спасатели ликвидировали 54 пожара и 28 раз спасали людей из ЧП

В течение недели, с 31 декабря по 7 января, спасатели осуществили реагирование на 146 вызовов.



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На прошлой неделе, с 31 декабря по 7 января, подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.



В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 142 раза выезжали по сигналу «Тревога». Из них 54 выезда на ликвидацию пожаров и возгораний, 28 выездов для помощи населению и ДТП, дежурства - 3 выезда, 57 - другие выезды.



На прошлой неделе пожары унесли жизни 5 человек, травмы и ожоги на них получило 4 человека. Из опасных зон на пожарах пожарные спасли и эвакуировали 6 человек.