07.01.2019 16:16

Двойное убийство студенток-турчанок в Харькове не сходит с первых полос турецких изданий, где прогнозируют разные виды наказаний виновному

Обвиняемый в убийстве харьковских студенток-турчанок переписывался от их лица после резни и может уже не вернуться в Украину за наказанием, а перед убийством смотрел фильмы о том, как убить человека.



://kharkov.comments.ua

Двойное убийство студенток-турчанок Букет Йылдыз и Зейнеп Хусюнбей в Харькове не сходит с первых полос турецких изданий. 5 января турецкие правоохранители поймали подозреваемого в жестоком преступлении Цокмеза Густеет Цан, к тому же он сопротивлялся при задержании. Хотя свою вину злоумышленник признал не сразу, именно родственники погибших убеждали украинских правоохранителей, что он виноват в кровопролитии.

«Конечно, в первые дни мы не знали, кто виноват. Но догадывались - я непосредственно общаюсь с семьями, чьи дети я привез в Харьков. Родители погибших девушек подсказывали, что, скорее всего, это бывший парень Букет Йылдыз. Но у полиции была другая версия, что якобы это хозяин квартиры, и там якобы было еще одно убийство », - рассказал « Комментариям. Харьков» директор Харьковского представительства TUİD (Союз турецко-украинских деловых людей) Фарид Алиев.

Цокмез Ггустеет Цан приехал к своей девушке в Харьков 31 декабря, долго общался с Букет. Она объяснила ему, что молодые люди больше не пара и не будут встречаться.

«Он спустился вниз, но потом поднялся снова в квартиру. Когда вошел Букет именно разговаривала со своим новым бойфрендом из Германии по видеочату WhatsApp. Он подошел, вырвали у нее телефон и начал ее убивать. Мальчик, который общался с Букет, не видел, что происходило, но понял, что-то случилось. После того, как он (Цокмез) убил, он написал по ее телефону: «Любимый, все в порядке, просто смартфон выпал», - рассказал подробности «Комментариям. Харьков » Фарид Алиев.

Во время убийства Букет ее подруга ходила по магазинам. Цокмез встретил Зейнеп у входной двери, когда та вернулась, и там же ее зарезал, сообщает подробности турецкое издание Sabah.

К слову, именно то, что убийца оказался без помех в квартире жертв, очевидно, и сбило с толку харьковских следователей, предполагали, что преступник имел собственный комплект ключей, например, владелец жилья.

После убийств в новогодний вечер Цокмез переписывался от имени Букет из ее новым парнем и с мамой, рассказал Фарид Алиев. «Мама была очень взволнована 1 января, а 2 января подняла бунт:« С моей дочерью что-то случилось, она мне снится », - передает слова женщины Алиев.

Тогда же знакомый студенток и отправился проведать их, хотя родные девушек уже понимали - со студентками случилась беда.

«Думаю, что, скорее всего, экстрадировать задержанного не будут. Я понимаю, что преступление произошло на территории Украины, но он гражданин Турции, студентки - тоже », - поделился предположениями директор Харьковского представительства TUİD.

Скорее всего, на суде в Турции настаивать и родители погибших - Букет Йылдыз была дочерью помощника лидера республиканского-народной партии одного из регионов страны (Самандаге). И если по украинскому законодательству за умышленное убийство подозреваемому грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение, то в Турции Цокмез Гусный Цан гарантированно получит казнь.

Что касается личности обвиняемого, то его знакомые рассказывали, что последние 2-3 месяца Цокмез смотрел в Турции фильмы о том, как убить человека, сообщил Фарид Алиев.

«Он приехал сюда подготовленным, и приехал, чтобы убить. Я думаю, что это отклонение, нормальный человек на это не способна - на поссорились и поссорились. Девушка - это не его собственность, какой неодушевленный предмет. Никому в голову не могло прийти, что такое может случиться. Естественно, что в первые дни после этих событий (убийства студенток) к нам было очень много, больше 100, звонков, в том числе и от родителей, чьи дети учатся в харьковских вузах. Ведь Украина, в отличие от России, всегда была дружественной страной для Турции. Но после того, как наши граждане узнали, что это наш, турок, совершил такое зверское убийство - стало вдвойне обидно и грустно », - отметил Алиев.