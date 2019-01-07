Полицейские задержали мужчину за совершение грабежей возле Южного вокзала

Злоумышленник на трамвайной остановке открыто завладел деньгами и ценными вещами трех пострадавших.
6 января в Холодногорского отдела полиции обратились двое пенсионеров и 53-летняя женщина, которые сообщили, что около 15:00 в районе остановки трамвая на Привокзальной площади неизвестный мужчина открыто завладел деньгами, документами и ценными вещами потерпевших.
По предоставленным приметам сотрудники полиции задержали злоумышленника. Им оказался 42-летний житель Донецкой области. У мужчины полицейские обнаружили и изъяли все похищенные вещи.
Следственным открыто сразу три уголовных производства по ч. 1 и ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении правонарушителя.
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