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07.01.2019  18:18   

Полицейские задержали мужчину за совершение грабежей возле Южного вокзала

Злоумышленник на трамвайной остановке открыто завладел деньгами и ценными вещами трех пострадавших.


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6 января в Холодногорского отдела полиции обратились двое пенсионеров и 53-летняя женщина, которые сообщили, что около 15:00 в районе остановки трамвая на Привокзальной площади неизвестный мужчина открыто завладел деньгами, документами и ценными вещами потерпевших.

По предоставленным приметам сотрудники полиции задержали злоумышленника. Им оказался 42-летний житель Донецкой области. У мужчины полицейские обнаружили и изъяли все похищенные вещи.

Следственным открыто сразу три уголовных производства по ч. 1 и ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении правонарушителя.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  криминал, расследование, харьков, прокуратура, грабеж, разбой, вокзал
 
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