В Харькове старший брат пытался зарезать младшего

25-летнего мужчину привезли в больницу с ножевыми ранениями грудной клетки, спины и голени
В Харькове правоохранители задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на жизнь младшего брата. Об этом сообщили в отделе коммуникации областного управления полиции.
5 января из Индустриального района привезли в Институт общей и неотложной хирургии раненого парня. У 25-летнего харьковчанина диагностировали ножевые ранения грудной клетки, области позвоночника и правой голени.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого - им оказался старший брат пострадавшего.
Следователи полиции открыли уголовное производство по статьям 15, 115 УК Украины («покушение на умышленное убийство»). Предполагаемый злоумышленник сейчас находится в изоляторе временного содержания. В случае, если вина ранее судимого мужчины будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Стоит только захотеть – и вам окажутся по плечу любые достижения! Так что если вы затеваете большое дело, попробуйте найти в нем реальный интерес. Если получится, успех вам обеспечен!
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
В этот день традиционно ходили в гости к повитухам. Им приносили различные угощения: пироги, блины; вручали подарки.
влажн.:
давл.:
ветер: