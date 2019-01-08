08.01.2019 08:25

В Харькове старший брат пытался зарезать младшего

25-летнего мужчину привезли в больницу с ножевыми ранениями грудной клетки, спины и голени



// From-ua.com

В Харькове правоохранители задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на жизнь младшего брата. Об этом сообщили в отделе коммуникации областного управления полиции.

5 января из Индустриального района привезли в Институт общей и неотложной хирургии раненого парня. У 25-летнего харьковчанина диагностировали ножевые ранения грудной клетки, области позвоночника и правой голени.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого - им оказался старший брат пострадавшего.

Следователи полиции открыли уголовное производство по статьям 15, 115 УК Украины («покушение на умышленное убийство»). Предполагаемый злоумышленник сейчас находится в изоляторе временного содержания. В случае, если вина ранее судимого мужчины будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.