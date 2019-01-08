08.01.2019 10:36

К утру 8 января 50 спасателей погасили пожар в популярном санатории под Харьковом (ФОТО)

Дергачевский район: спасатели ликвидировали пожар в 6-этажном административном корпусе санатория «Берминводы»



://kharkiv.dsns.gov.ua

8 января в 04: 30 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в 6-этажном административном корпусе ГП «Клинический санаторий« Курорт Березовские минеральные воды »расположенного по адресу: Харьковская область, Дергачевский район, с. Березовское.

К месту происшествия по повышенному номеру сложности были направлены подразделения ГСЧС в количестве 7-х отделений на автоцистернах и 2-х отделений на автолестницы.

По прибытию к месту пожара было установлено, что горит первый этаж 6-ти этажного корпуса. Существовала угроза распространения пламени на второй этаж. Площадь пожара составляла около 350 кв.м.

Пожар был локализован в 06:05, а в 07:41 полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Для ликвидации пожара было задействовано 9 единиц основной и специальной техники, а также 50 человек личного состава службы спасения. Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливается.