Тройное ДТП на Салтовке: пострадал водитель (ФОТО)

Столкновение произошло около половины восьмого вечера 7 января на улице Академика Павлова, 44.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, участниками ДТП стали автомобили ВАЗ 2106, Volkswagen Passat и Skoda Octavia.
В аварии пострадал водитель «шестерки», его госпитализировали в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
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В этот день традиционно ходили в гости к повитухам. Им приносили различные угощения: пироги, блины; вручали подарки.
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