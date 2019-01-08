Главная Новости Криминал и происшествия Тройное ДТП на Салтовке: пострадал водитель (ФОТО)
08.01.2019  10:42   

Тройное ДТП на Салтовке: пострадал водитель (ФОТО)

Столкновение произошло около половины восьмого вечера 7 января на улице Академика Павлова, 44.


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Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, участниками ДТП стали автомобили ВАЗ 2106, Volkswagen Passat и Skoda Octavia.

В аварии пострадал водитель «шестерки», его госпитализировали в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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