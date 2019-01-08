08.01.2019 11:25

Подробности пожара, в котором погибли мать с младенцем, рассказали в полиции

По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с дровяной печью во время отопления.



// ГСЧС

Напомним, трагедия произошла 7 января около 20:39 в городе Купянске. После ликвидации пожара в домовладении были обнаружены тела 17-летней жительницы дома и ее сына в возрасте 4 месяца.



Сотрудники следственно-оперативной группы на месте происшествия установили, что на момент пожара в доме находился 24-летний владелец дома, его 17-летняя сожительница и их маленький сын. Семья отдыхала. Мужчина проснулся от запаха дыма и сразу выбежал на улицу за помощью. Женщина с ребенком остались в доме, в результате чего погибли.



Предварительно установлено, что пожар возник из-за возгорания дровяной печи. Тела погибших без видимых признаков насильственной смерти направлены в морг.



Следователем информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.