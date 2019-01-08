Главная Новости Криминал и происшествия Подробности пожара, в котором погибли мать с младенцем, рассказали в полиции
08.01.2019  11:25   

Подробности пожара, в котором погибли мать с младенцем, рассказали в полиции

По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с дровяной печью во время отопления.


// ГСЧС

Напомним, трагедия произошла 7 января около 20:39 в городе Купянске. После ликвидации пожара в домовладении были обнаружены тела 17-летней жительницы дома и ее сына в возрасте 4 месяца.

Сотрудники следственно-оперативной группы на месте происшествия установили, что на момент пожара в доме находился 24-летний владелец дома, его 17-летняя сожительница и их маленький сын. Семья отдыхала. Мужчина проснулся от запаха дыма и сразу выбежал на улицу за помощью. Женщина с ребенком остались в доме, в результате чего погибли.

Предварительно установлено, что пожар возник из-за возгорания дровяной печи. Тела погибших без видимых признаков насильственной смерти направлены в морг.

Следователем информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пожар, полиция, смерть, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.01 Криминал и происшествия К утру 8 января 50 спасателей погасили пожар в популярном санатории под Харьковом (ФОТО) 08.01 Криминал и происшествия На Рождество во время пожара в жилом доме погибли младенец и его 17-летняя мать 08.01 Криминал и происшествия Мужчина сгорел в однокомнатной квартире на первом этаже четырехэтажки
 
 

Видео

К коммунальщикам поступило 1 500 заявок на снятие сосулек и наледей
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 