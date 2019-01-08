Подробности пожара, в котором погибли мать с младенцем, рассказали в полиции

По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с дровяной печью во время отопления.
Напомним, трагедия произошла 7 января около 20:39 в городе Купянске. После ликвидации пожара в домовладении были обнаружены тела 17-летней жительницы дома и ее сына в возрасте 4 месяца.
Сотрудники следственно-оперативной группы на месте происшествия установили, что на момент пожара в доме находился 24-летний владелец дома, его 17-летняя сожительница и их маленький сын. Семья отдыхала. Мужчина проснулся от запаха дыма и сразу выбежал на улицу за помощью. Женщина с ребенком остались в доме, в результате чего погибли.
Предварительно установлено, что пожар возник из-за возгорания дровяной печи. Тела погибших без видимых признаков насильственной смерти направлены в морг.
Следователем информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
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