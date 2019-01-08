Тело неопознанной женщины нашли на трассе под Харьковом

Проводятся розыскные мероприятия.
7 января около 19:00 вблизи села Мурафы 07.01 Краснокутского района на обочине дороги найдено тело неизвестной женщины в возрасте примерно 30-40 лет.
Об этом сообщили в оперативной сводке ХОГА.
На теле женщины были травмы, характерные при ДТП.
Виновник наезда с места происшествия скрылся.
Проводятся розыскные мероприятия.
Стоит только захотеть – и вам окажутся по плечу любые достижения! Так что если вы затеваете большое дело, попробуйте найти в нем реальный интерес. Если получится, успех вам обеспечен!
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
В этот день традиционно ходили в гости к повитухам. Им приносили различные угощения: пироги, блины; вручали подарки.
влажн.:
давл.:
ветер: