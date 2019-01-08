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08.01.2019  11:43   

Тело неопознанной женщины нашли на трассе под Харьковом

Проводятся розыскные мероприятия.


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7 января около 19:00 вблизи села Мурафы 07.01 Краснокутского района на обочине дороги найдено тело неизвестной женщины в возрасте примерно 30-40 лет.

Об этом сообщили в оперативной сводке ХОГА.

На теле женщины были травмы, характерные при ДТП.

Виновник наезда с места происшествия скрылся.

Проводятся розыскные мероприятия.

Тэги:  дтп, харьков
 
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