08.01.2019 12:32

Ревнивца, который оставил без матери троих детей, приговорили к 12 годам тюрьмы

Приговором Коминтерновского районного суда Харькова 51-летнего мужчину признали виновным в убийстве жены и приговорили к 12 годам лишения свободы.



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Убийство произошло в апреле 2017 года. Осужденный приревновал жену к соседу.



Супруги выясняли отношения на лестничной клетке. В ходе конфликта ревнивец вонзил нож в грудь любимой. Удар пришелся в сердце, 32-летняя женщина погибла на месте.



У погибшей остались трое несовершеннолетних детей.



Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.