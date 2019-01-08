Ревнивца, который оставил без матери троих детей, приговорили к 12 годам тюрьмы

Приговором Коминтерновского районного суда Харькова 51-летнего мужчину признали виновным в убийстве жены и приговорили к 12 годам лишения свободы.
Убийство произошло в апреле 2017 года. Осужденный приревновал жену к соседу.
Супруги выясняли отношения на лестничной клетке. В ходе конфликта ревнивец вонзил нож в грудь любимой. Удар пришелся в сердце, 32-летняя женщина погибла на месте.
У погибшей остались трое несовершеннолетних детей.
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
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С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
В этот день традиционно ходили в гости к повитухам. Им приносили различные угощения: пироги, блины; вручали подарки.
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