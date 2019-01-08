Главная Новости Криминал и происшествия Ревнивца, который оставил без матери троих детей, приговорили к 12 годам тюрьмы
08.01.2019  12:32   

Ревнивца, который оставил без матери троих детей, приговорили к 12 годам тюрьмы

Приговором Коминтерновского районного суда Харькова 51-летнего мужчину признали виновным в убийстве жены и приговорили к 12 годам лишения свободы.


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Убийство произошло в апреле 2017 года. Осужденный приревновал жену к соседу.

Супруги выясняли отношения на лестничной клетке. В ходе конфликта ревнивец вонзил нож в грудь любимой. Удар пришелся в сердце, 32-летняя женщина погибла на месте.

У погибшей остались трое несовершеннолетних детей.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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