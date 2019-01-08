08.01.2019 13:01

Харьковские автоворы грабят и Volkswagen, и ВАЗы

За выходные харьковские полицейские зафиксировали два случая краж из автомобилей и обнаружили граждан, вероятно причастных к этим преступлениям



// Патрульная полиция

Утром 6 января полицейские получили сообщение о неизвестных, которые во дворе дома по проспекту Науки били стекла автомобилей. По указанному адресу полицейские обнаружили двух мужчин, которые увидев их, пытались скрыться. Полицейские остановили мужчин. У одного из граждан находились вероятно похищенные вещи из автомобиля Volkswagen Golf, который стоял неподалеку с разбитым стеклом.



Еще один вызов о краже из автомобиля полицейские получили 7 января. По предварительной информации, на улице Валдайской неизвестный проник в автомобиль ВАЗ 2108. По указанному адресу патрульные обнаружили мужчину с автомагнитолой из ВАЗа.

Подробности краж дальше выясняли следователи.