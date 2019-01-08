Харьковские автоворы грабят и Volkswagen, и ВАЗы

За выходные харьковские полицейские зафиксировали два случая краж из автомобилей и обнаружили граждан, вероятно причастных к этим преступлениям
Утром 6 января полицейские получили сообщение о неизвестных, которые во дворе дома по проспекту Науки били стекла автомобилей. По указанному адресу полицейские обнаружили двух мужчин, которые увидев их, пытались скрыться. Полицейские остановили мужчин. У одного из граждан находились вероятно похищенные вещи из автомобиля Volkswagen Golf, который стоял неподалеку с разбитым стеклом.
Еще один вызов о краже из автомобиля полицейские получили 7 января. По предварительной информации, на улице Валдайской неизвестный проник в автомобиль ВАЗ 2108. По указанному адресу патрульные обнаружили мужчину с автомагнитолой из ВАЗа.
Подробности краж дальше выясняли следователи.
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С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
В этот день традиционно ходили в гости к повитухам. Им приносили различные угощения: пироги, блины; вручали подарки.
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