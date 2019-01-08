Главная Новости Криминал и происшествия Харьковские автоворы грабят и Volkswagen, и ВАЗы
08.01.2019  13:01   

Харьковские автоворы грабят и Volkswagen, и ВАЗы

За выходные харьковские полицейские зафиксировали два случая краж из автомобилей и обнаружили граждан, вероятно причастных к этим преступлениям


// Патрульная полиция

Утром 6 января полицейские получили сообщение о неизвестных, которые во дворе дома по проспекту Науки били стекла автомобилей. По указанному адресу полицейские обнаружили двух мужчин, которые увидев их, пытались скрыться. Полицейские остановили мужчин. У одного из граждан находились вероятно похищенные вещи из автомобиля Volkswagen Golf, который стоял неподалеку с разбитым стеклом.

Еще один вызов о краже из автомобиля полицейские получили 7 января. По предварительной информации, на улице Валдайской неизвестный проник в автомобиль ВАЗ 2108. По указанному адресу патрульные обнаружили мужчину с автомагнитолой из ВАЗа.

Подробности краж дальше выясняли следователи.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.12 Криминал и происшествия За краденый забор сами попали «за забор» (ФОТО) 15.12 Криминал и происшествия В Харькове за ночь не произошло ни одного убийства 09.12 Криминал и происшествия Кража коляски у больного ребенка - харьковчане ищут наглого вора (ФОТО. Обновлено)
 
 

Видео

К коммунальщикам поступило 1 500 заявок на снятие сосулек и наледей
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 