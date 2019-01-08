Главная Новости Криминал и происшествия На выезде в Песочин две иномарки устроили праздничную пробку
08.01.2019  13:32   

На выезде в Песочин две иномарки устроили праздничную пробку

7 января около 17:30 патрульным поступило сообщение о ДТП на ул. Полтавский Шлях, 190.


// Facebook

Участниками ДТП стали автомобили Seat и Fiat, сообщили в патрульной полиции.

По предварительной информации, водитель автомобиля Fiat во время движения не учел дорожной обстановки и допустил столкновение с автомобилем Seat.

В результате ДТП никто не пострадал. На водителя авто Fiat патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.

По свидетельству очевидцев, проезд был затруднен, водители объезжали место ДТП по встречке.

Тэги:  дтп, харьков
 
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