На выезде в Песочин две иномарки устроили праздничную пробку

7 января около 17:30 патрульным поступило сообщение о ДТП на ул. Полтавский Шлях, 190.
Участниками ДТП стали автомобили Seat и Fiat, сообщили в патрульной полиции.
По предварительной информации, водитель автомобиля Fiat во время движения не учел дорожной обстановки и допустил столкновение с автомобилем Seat.
В результате ДТП никто не пострадал. На водителя авто Fiat патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.
По свидетельству очевидцев, проезд был затруднен, водители объезжали место ДТП по встречке.
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