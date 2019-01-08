Полиция разыскивает свидетелей ДТП с погибшим пешеходом

Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 7 января около 19:00 на автодороге возле села Мурафа Краснокутского района неустановленный автомобиль совершил наезд на пешехода.
В результате аварии погибла 33-летняя жительница Краснонутского района.
«Свидетелей и очевидцев происшествия просим обращаться по телефону: 093-75-56-629 или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г.. Харьков, улица Маяковского, 22 к следователю В. Куксову», – обращаются правоохранители.
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С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
В этот день традиционно ходили в гости к повитухам. Им приносили различные угощения: пироги, блины; вручали подарки.
влажн.:
давл.:
ветер: