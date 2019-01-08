08.01.2019 15:15

Харьковский рецидивист попался «на горячем» в киевском ресторане

Злоумышленник зашел в ресторан, где из кармана куртки посетителя извлек кошелек. Однако товарищи пострадавшего заметили это и бросились вдогонку.



://hk.npu.gov.ua

В полицию по спецлинии «102» поступило сообщение о краже кошелька у посетителя заведения общественного питания на улице Большой Васильковской.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа и наряд патрульной полиции. На месте происшествия правоохранители выяснили, что компания людей отдыхала в ресторане. В какой-то момент посетители заметили, как из кармана товарища неизвестный вытащил кошелек с деньгами и пытался скрыться. Компания бросилась его догонять.

На улице злоумышленника остановили и передали полицейским.

Вором оказался 37-летний житель Харьковской области, ранее судимый за преступления, связанные с наркотиками. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту-гастролеру грозит до трех лет лишения свободы.