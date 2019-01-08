08.01.2019 16:32

В Песочине квартирант с приятелем убили и ограбили пенсионера

23-летнему мужчине вручено письменное уведомление о подозрении в совершении данных преступлений. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение второго злоумышленника.



// Нацполиция

5 января в частном доме поселка Песочин обнаружено тело 69-летнего хозяина с резаными ранами лица.



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Люботинского отделения полиции.



Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти пенсионера стала тупая травма головы, порезы лица и шеи.



За совершение преступления правоохранители задержали безработного 23-летнего жителя Днепровской области, который находился в розыске в Холодногорском отделе полиции за совершение имущественного преступления. Местонахождение другого соучастника преступления устанавливается.



Полицейские выяснили, что подозреваемый с 20 января 2018-го жил у погибшего. Узнав, что хозяин хранит денежные сбережения и украшения, он по предварительному сговору со своим приятелем нанесли телесные повреждения пенсионеру, забрали банковскую карточку, на счету которой находилось 2600 долларов, золотую цепочку, бижутерию, мобильный телефон и скрылись.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.2 п.6, п.12 ст.115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишением свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.