Главная Новости Криминал и происшествия В Песочине квартирант с приятелем убили и ограбили пенсионера
08.01.2019  16:32   

В Песочине квартирант с приятелем убили и ограбили пенсионера

23-летнему мужчине вручено письменное уведомление о подозрении в совершении данных преступлений. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение второго злоумышленника.


// Нацполиция

5 января в частном доме поселка Песочин обнаружено тело 69-летнего хозяина с резаными ранами лица.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Люботинского отделения полиции.

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти пенсионера стала тупая травма головы, порезы лица и шеи.

За совершение преступления правоохранители задержали безработного 23-летнего жителя Днепровской области, который находился в розыске в Холодногорском отделе полиции за совершение имущественного преступления. Местонахождение другого соучастника преступления устанавливается.

Полицейские выяснили, что подозреваемый с 20 января 2018-го жил у погибшего. Узнав, что хозяин хранит денежные сбережения и украшения, он по предварительному сговору со своим приятелем нанесли телесные повреждения пенсионеру, забрали банковскую карточку, на счету которой находилось 2600 долларов, золотую цепочку, бижутерию, мобильный телефон и скрылись.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.2 п.6, п.12 ст.115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишением свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, ограбление, полиция, харьков
 
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