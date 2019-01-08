08.01.2019 17:17

В прошлом году 8 инспекторов рыбоохранного патруля Харьковщины выявили более тысячи браконьеров

С начала текущего 2019 года уже зафиксировано 78 нарушений, из которых часть протоколов направлена в полицию для возбуждения уголовных дел



://khr.darg.gov.ua

В период с 1 января по 31 декабря 2018 Харьковским рыбоохранным патрулем проведено 486 рыбоохранных рейдов и разоблачены 1233 нарушения.

В частности, по ч. 3 ст. 85 КУоАП - 402 нарушения, по ч. 4 ст. 85 КУоАП - 470, по ч. 5 ст. 85 КУоАП - 15, по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП - 26 ч. 1 ст. 188-5 КУоАП - два и по ч. 1 ст. 164 КУоАП - три правонарушения.

Также составлен 157 актов обнаружения бесхозного имущества.

По результатам проведенных внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля) выдано семь предписаний об устранении выявленных нарушений. За невыполнение требований предписаний составлено два протокола об административных правонарушениях.

С начала года государственными инспекторами выявлено 78 нарушений, совершенных пользователями водных биоресурсов, которые осуществляют хозяйственную деятельность на территории Харьковской области. Также Управлением передано в суды 658 админматериалов. Кроме этого, 14 протоколов направлено в органы полиции для решения вопроса о возбуждении уголовного ответственности.

«За год на нарушителей наложено 246 330 грн штрафов, из которых ими уплачено 122 553 грн. Нанесен ущерб рыбной отрасли Украины на сумму 960 043 грн. У граждан изъято 4363 кг водных биоресурсов и 1162 ед. запрещенных орудий лова. Задержаны 80 транспортных средств », - сообщили в ведомстве.

На территории Харьковской области протекает 131 река, общей протяженностью 4249 км. Находится 57 водохранилищ, 2 538 водоемов разной площади, из которых 584 озера (50,475 тыс. Га).

Сейчас в региональном ведомстве работают восемь государственных инспекторов.

Дополнительно Управление будет объявлять конкурс на занятие семи вакантных должностей госинспекторов рыбоохранного патруля. Информация о подаче документов на эти должности появится на официальном сайте Госрыбагентства.

С момента ссоздания ,26 сентября 2016 года, рыбоохранный патруль совершил 864 рейда и обнаружил 2 146 нарушений природоохранного законодательства. Конфисковано 7 748 кг водных биоресурсов, из которых 3 977 кг - на рынках области. Изъято 1534 ед. запрещенных орудий лова и задержал 82 транспортных средства.

Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Харьковщины, составили 1 миллион 590 тысяч 556 грн. В суды направлено 1 233 протокола об административных правонарушениях. Также открыто 21 уголовное производство.