08.01.2019 17:44

ДТП на Сумской: суд отклонил ходатайство обвинения и защиты Зайцевой

На очередном заседании 8 января обсудили автотехническую экспертизу, выполненную по запросу защиты Геннадия Дронова в Днепропетровском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.



://mediaport.ua

Как сообщает корреспондент «МедиаПорта», судья Виктор Попрас зачитал заключение автотехнической экспертизы Днепропетровского НИИ, который в прошлом заседании 20 декабря суд приобщил к материалам дела по ходатайству защиты Дронова.

Как сообщал защитник Дронова Сергей Перепелица на прошлом заседании, эксперты из Днепра установили данные, которые не были установлены в ходе досудебного и судебного следствия: среднюю скорость Lexus (106 км / ч), расстояние между Lexus и Volkswagen в момент начала движения последнего, а также тот факт, что водитель Lexus могла остановить авто до перекрестка, если бы ехала с разрешенной скоростью.

При обсуждении выводу Днепропетровского НИИ сторона обвинения просила признать экспертизу «ненадлежащим доказательством». По словам прокурора Игоря Омельченко, в экспертизе указано, что исследовались 9 томов материалов дела, хотя они не направлялись судом. Какие материалы исследовались, не указано, сказал прокурор. Кроме того, по его словам, эксперты не имели соответствующей специализации по отдельным квалификационными требованиями. Еще одна причина - эксперты исследовали только один смонтированный видеозапись, а не все отрезки.

Защитники Елены Зайцевой Юлия Козырь и Евгений Мельниченко поддержали прокуроров и ходатайствовали о признании экспертизы недопустимым доказательством. По мнению Мельниченко, при отсутствии соответствующей квалификации эксперты вообще не имели права проводить исследования. Экспертиза нарушает нормы Уголовно-процессуального кодекса, соответствующих порядков и инструкций, определенная Юлия Козырь.

Судья Виктор Попрас отклонил ходатайство обвинения и защиты Зайцевой и оценит экспертизу в качестве доказательства при вынесении решения. Следующее заседание - 15 января.