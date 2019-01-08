Главная Новости Криминал и происшествия Поход за лимонадом стоил девочке 200 гривен, а грабителю - свободы
08.01.2019  17:49   

Поход за лимонадом стоил девочке 200 гривен, а грабителю - свободы

Полицейские Харькова задержали мужчину за совершение грабежа.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, с соответствующим заявлением 6 января в Московский отдел обратилась мать потерпевшей. 
 
Женщина сообщила, что ее 14-летняя дочь пыталась купить в киоске лимонад, но неизвестный выхватил из рук девушки 200 гривен и скрылся.
 
По предоставленным приметам сотрудники полиции задержали злоумышленника неподалеку от места происшествия. 
 
Им оказался 29-летний безработный харьковчанин.  Вещественные доказательства изъяты.
 
 По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст.  186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.  Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, лимонад, харьков
 
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