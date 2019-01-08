08.01.2019 18:17

Угон авто под Рождество завершился в полицейской кутузке

Копы задержали воришку.



Угон авто под Рождество завершился в полицейской кутузке



С соответствующим заявлением 6 января в Индустриального отдела полиции обратился 32-летний житель района. Гражданин сообщил, что неизвестный ночью завладел его автомобилем «ВАЗ».

На бульвар Ивана Каркача выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские тщательно осмотрели место преступления и начали поисковые мероприятия. Через некоторое время неподалеку правоохранители остановили похожий по описанию автомобиль под управлением жителя Харьковской области 1983 года рождения.

Начальник Индустриального отдела полиции Сергей Мелешев сообщил, что на автомобиле полицейские обнаружили следы повреждения замка передней двери и проводов замка зажигания. Транспортное средство изъято и помещено на площадку Индустриального отдела полиции.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 5 лет лишения свободы.