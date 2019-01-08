08.01.2019 18:49

Копы откопали застрявший в сугробе автомобиль (ФОТО)

Проезжавшие мимо полицейские выручили мужчину из неприятной ситуации.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, вблизи села Победа Золочевского района водитель автомобиля «Нива» застрял в сугробе снега и не мог сдвинуться с места.

Следственно-оперативная группа районной полиции как раз возвращалась с вызова и увидела, как водитель самостоятельно пытался освободить свое транспортное средство из снежной ловушки.

Работники полиции откинули снег и вытолкали машину.

Водитель «Нивы» поблагодарил полицейских за помощь.