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08.01.2019  18:49   

Копы откопали застрявший в сугробе автомобиль (ФОТО)

Проезжавшие мимо полицейские выручили мужчину из неприятной ситуации.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, вблизи села Победа Золочевского района водитель автомобиля «Нива» застрял в сугробе снега и не мог сдвинуться с места.   
 
Следственно-оперативная группа районной полиции как раз возвращалась с вызова и увидела, как водитель самостоятельно пытался освободить свое транспортное средство из снежной ловушки.
 
Работники полиции откинули снег и вытолкали машину.
 
Водитель «Нивы» поблагодарил полицейских за помощь.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  застрял в сугробе, полиция вытащила авто, харьков
 
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