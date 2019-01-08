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08.01.2019  19:19   

Жестокий убийца турецких студенток признал свою вину

Скорее всего убийца будет приговорен к пожизненному заключению.


//sq.com.ua
В Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины сообщили, что "на суде задержанный признал свою вину. Суд уже избрал ему меру пресечения - содержание под стражей", - говорится в сообщении.
 
Как отмечается, по законодательству Турции ему грозит пожизненное лишение свободы.
 
Напомним, в турок жестоко расправился в Харькове с двумя своими землячками-студентками. Тела девушек нашли в запертой квартире. 
 
Впоследствии харьковская полиция, установила вероятную причастность к совершению двойного убийства 20-летнего гражданина Турции , который был объявлен в розыск. Как выяснили правоохранители, подозреваемый бежал в Стамбул. Благодаря оперативным действиям украинской и турецкой полиции злоумышленник был задержан .
Источник:   ТСН
 Тэги:  убийство студенток-турчанок, признал вину, харьков
 
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