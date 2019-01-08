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08.01.2019  19:51   

Собаку оставили умирать в занесенном снегом лесу (ФОТО)

Женщина с трудом спасла от голодной и холодной смерти бернского зенненхунда, привязанного к дереву.


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Как сообщают социальные сети, женщина из Хворостово с пятницы слышала вой собаки из леса.
 
Она пробовала добраться до леса пешком, но все было занесен.
 
Она не знала что случилось с собакй. 
 
Проснувшись утром женшина не могла успокоиться и решила пробовать дальше.
 
Взяла с собой лыжи. На них Елена прошла 1.5 км по заснеженному бездорожью и добралась до леса.
 
Там на одном месте сидел напуганный бернский зенненхунд.
 
Она не знала как его вывести.
 
Прикормливала хлебом и звала за собой.
 
Так, уезжая на лыжах, она довела его до своего дома.
 
Несмотря на то, что у Елены 4 овчарок и она боялась чтобы они не испугали найденного, собаки молча розтупились и позволили зайти.
 
"Мы ищем его родных, возможно кто-то что-то знает об этой собаку или ее хозяев. Просим внимания и помощи в поиске!", обращаются к харьковчанам авторы поста. 
 
Мальчик. В ошейнике. Контактный телефон 0954788878
Тэги:  спасение собаки, оставили умирать, харьков
 
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