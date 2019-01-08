08.01.2019 19:51

Собаку оставили умирать в занесенном снегом лесу (ФОТО)

Женщина с трудом спасла от голодной и холодной смерти бернского зенненхунда, привязанного к дереву.



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Как сообщают социальные сети, женщина из Хворостово с пятницы слышала вой собаки из леса.

Она пробовала добраться до леса пешком, но все было занесен.

Она не знала что случилось с собакй.

Проснувшись утром женшина не могла успокоиться и решила пробовать дальше.

Взяла с собой лыжи. На них Елена прошла 1.5 км по заснеженному бездорожью и добралась до леса.

Там на одном месте сидел напуганный бернский зенненхунд.

Она не знала как его вывести.

Прикормливала хлебом и звала за собой.

Так, уезжая на лыжах, она довела его до своего дома.

Несмотря на то, что у Елены 4 овчарок и она боялась чтобы они не испугали найденного, собаки молча розтупились и позволили зайти.

"Мы ищем его родных, возможно кто-то что-то знает об этой собаку или ее хозяев. Просим внимания и помощи в поиске!", обращаются к харьковчанам авторы поста.

Мальчик. В ошейнике. Контактный телефон 0954788878