Правоохранители нашли подозреваемых в нескольких новогодних избиениях и грабежах

Подозреваемых в двух разбойных нападениях суд взял под стражу
По требованию прокуратуры Червонозаводский районный суд Харькова избрал для двух мужчин, подозреваемых в разбое, меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как рассказал заместитель руководителя Харьковской местной прокуратуры №5 Иван Неизвестный, следствием пока установлены два факта разбойных нападений.
«На дело» подозреваемые вышли сразу после празднования Нового года. По предварительным данным, только в течение часа харьковчане 26 и 30 лет напали на двух случайных прохожих. Одной из жертв злоумышленников стал 33-летний мужчина, которого злоумышленники ударили по голове, а после того, как потерпевший потерял сознание, обобрали. 41-летней женщине нападавшие сломали ребра и отобрали деньги, телефон и кольцо.
Задержали подозреваемых через два дня после содеянного. Сейчас досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
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