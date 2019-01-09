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09.01.2019  09:25   

Правоохранители нашли подозреваемых в нескольких новогодних избиениях и грабежах

Подозреваемых в двух разбойных нападениях суд взял под стражу


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По требованию прокуратуры Червонозаводский районный суд Харькова избрал для двух мужчин, подозреваемых в разбое, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как рассказал заместитель руководителя Харьковской местной прокуратуры №5 Иван Неизвестный, следствием пока установлены два факта разбойных нападений.

«На дело» подозреваемые вышли сразу после празднования Нового года. По предварительным данным, только в течение часа харьковчане 26 и 30 лет напали на двух случайных прохожих. Одной из жертв злоумышленников стал 33-летний мужчина, которого злоумышленники ударили по голове, а после того, как потерпевший потерял сознание, обобрали. 41-летней женщине нападавшие сломали ребра и отобрали деньги, телефон и кольцо.

Задержали подозреваемых через два дня после содеянного. Сейчас досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

 

Источник:   Отдел коммуникации прокуратуры Харьковской области
 Тэги:  криминал, расследование, харьков, прокуратура, реестрв суд, задержание
 
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