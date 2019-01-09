Кораблекрушение в Черном море: Среди погибших моряков есть харьковчанин (ФОТО)

Харьковчанин Руслан Бодник был моряком судна «Волго-Балт 214», которое утонуло 7 января в Черном море вблизи побережья Турции
Более суток не находили себе места родные одного из моряков - харьковчанина Руслана Бодник. Как только стало известно о трагедии, они начали обзванивать консульства и Министерство иностранных дел, чтобы хоть что-то выяснить. Однако никто не оказывал им никакой информации. Впоследствии стало известно, что Руслана в живых нет.
По сведениям телеканала 24 , 30-летний Руслан Бодник – моряк и друг капитана ушел в рейс четыре месяца назад. Весной он должен был вернуться. Грузовой корабль, на котором был Бодник, вышел из российского порта «Азов» и утонул возле северной турецкой провинции Самсун.
Сестра жены моряка отметила, что никто не позвонил и не сообщил о трагедии. В последний раз мужчина связывался с семьей 5 января, перед тем, как пересекал турецкую границу. Друзья вспоминают, что он жаловался на устаревший корабль, ведь «Волго-Балт 214» построен в советские времена 1978 года.
На судне «Волго-Балт 214» было 13 членов экипажа, из которых 11 украинцев. Остальные – граждане Азербайджана. Турецкая власть сообщила: выжили семеро, шестерых нашли мертвыми. Людям чудом удалось продержаться в ледяной воде пять часов. Уцелевших спасали при помощи вертолетов, лодок и самолета.
По данным иностранных СМИ, судно раскололось и затонуло из-за удара волны. На нем перевозили уголь. Сначала судно плавало под российским и советским флагами, а сейчас – под панамским. В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий не исключают, что судно могло перевозить уголь, который добывали на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
К слову, судно и его владелец сейчас – в так называемом «черном списке» за то, что игнорировал запрет заходили в порты аннексированного Крыма.
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