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09.01.2019  11:11   

На Павловской площади BMW снес забор (ФОТО)

Сообщение о ДТП патрудьне получили 9 января около 3:35.


// Facebook

По предварительной информации, на Павловской площади водитель автомобиля BMW не справился с управлением и совершил наезд на 4 секции ограждения.

В результате ДТП никто не пострадал. На водителя BMW патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП передадут в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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