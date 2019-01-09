09.01.2019 11:11

На Павловской площади BMW снес забор (ФОТО)

Сообщение о ДТП патрудьне получили 9 января около 3:35.



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По предварительной информации, на Павловской площади водитель автомобиля BMW не справился с управлением и совершил наезд на 4 секции ограждения.



В результате ДТП никто не пострадал. На водителя BMW патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП передадут в суд.