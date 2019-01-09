Началось судебное слушание по ДТП, в котором погибли двое мотоциклистов

Орджоникидзевский районный суд Харькова назначил к рассмотрению уголовное производство в отношении 38-летнего харьковчанина, подозреваемого в совершении смертельного ДТП.
Напомним, ДТП произошло в июле прошлого года на ул. Мира. Водитель автомобиля Nissan при выполнении маневра не предоставил дорогу двум мотоциклам, которые двигались навстречу. В результате аварии водители обоих мотоциклов погибли от полученных травм.
Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, водителю инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц).
Сейчас по делу состоялось предварительное слушание.
Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Избегайте споров с окружающими.
До самого вечера в Харькове облачно, снег будет идти почти весь день. Утром он достигнет наибольшей силы, во второй половине дня ослабнет, а ближе к вечеру закончится.
Сегодня по народному календарю Степанов день, когда крестьяне нанимали всей деревней пастухов, заключали с ними договор.
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