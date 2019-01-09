Главная Новости Криминал и происшествия Началось судебное слушание по ДТП, в котором погибли двое мотоциклистов
09.01.2019  12:01   

Началось судебное слушание по ДТП, в котором погибли двое мотоциклистов

Орджоникидзевский районный суд Харькова назначил к рассмотрению уголовное производство в отношении 38-летнего харьковчанина, подозреваемого в совершении смертельного ДТП.


// Патрульная полиция

Напомним, ДТП произошло в июле прошлого года на ул. Мира. Водитель автомобиля Nissan при выполнении маневра не предоставил дорогу двум мотоциклам, которые двигались навстречу. В результате аварии водители обоих мотоциклов погибли от полученных травм.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, водителю инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц).

Сейчас по делу состоялось предварительное слушание.
 
Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  дтп, харьков
 
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