09.01.2019 12:51

Мошенники украли продукции на 3 миллиона гривен

Полицейские Харькова разоблачили преступную группу, которая присваивала урожаи фермеров.



vchasnoua.com

Как собщает ГУ Нацполиции, преступную группу лиц с признаками организованности разоблачилии задержали совместными действиями Управления уголовного розыска с отделом расследования особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями следственного управления ГУНП в Харьковской области, под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.

Правоохранители установили, что в течение 2017-2018 годов злоумышленники мошенническим путем присваивали сельскохозяйственную продукцию (семена подсолнечника) фермерских хозяйств Харьковской области.

Во время досудебного расследования следователем доказана причастность четырех участников группировки к совершению мошеннических действий в отношении двух фермерских хозяйств. Пострадавшим нанесен материальный ущерб на общую сумму 3000000 гривен.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3, 4 ст.190 (мошенничество), ч.3, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители проверяют подозреваемых на причастность к другим аналогичным преступлениям.