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09.01.2019  12:51   

Мошенники украли продукции на 3 миллиона гривен

Полицейские Харькова разоблачили преступную группу, которая присваивала урожаи фермеров.


vchasnoua.com
Как собщает ГУ Нацполиции, преступную группу лиц с признаками организованности разоблачилии задержали совместными действиями Управления уголовного розыска с отделом расследования особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями следственного управления ГУНП в Харьковской области, под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.
 
Правоохранители установили, что в течение 2017-2018 годов злоумышленники мошенническим путем присваивали сельскохозяйственную продукцию (семена подсолнечника) фермерских хозяйств Харьковской области.
 
Во время досудебного расследования следователем доказана причастность четырех участников группировки к совершению мошеннических действий в отношении двух фермерских хозяйств. Пострадавшим нанесен материальный ущерб на общую сумму 3000000 гривен.
 
Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3, 4 ст.190 (мошенничество), ч.3, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
 
Правоохранители проверяют подозреваемых на причастность к другим аналогичным преступлениям.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  мошенники, фермеры, харьков
 
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