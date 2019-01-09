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09.01.2019  14:03   

Под Харьковом грабитель сломал жертве нос

Злоумышленник избил женщину и отобрал у нее сумку с деньгами и мобильным телефоном.


// Нацполиция

Ограбление произошло 7 января около 00:15 на улице в городе Купянске. Мужчина несколько раз ударил 47-летнюю местную жительницу и отобрал сумку. У женщины врачи диагностировали перелом костей носа.

За совершение преступления сотрудники Купянского отдела полиции задержали 25-летнего ранее судимого местного жителя. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы. Его поместили в изолятор временного содержания в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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