09.01.2019 14:03

Под Харьковом грабитель сломал жертве нос

Злоумышленник избил женщину и отобрал у нее сумку с деньгами и мобильным телефоном.



// Нацполиция

Ограбление произошло 7 января около 00:15 на улице в городе Купянске. Мужчина несколько раз ударил 47-летнюю местную жительницу и отобрал сумку. У женщины врачи диагностировали перелом костей носа.



За совершение преступления сотрудники Купянского отдела полиции задержали 25-летнего ранее судимого местного жителя. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.



Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы. Его поместили в изолятор временного содержания в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.