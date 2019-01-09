09.01.2019 14:49

Пожар на Москалевке: отделались потерянной мебелью и отравлением дымом (ФОТО)

В Основянскрм районе спасатели ликвидировали пожар в частном жилом доме.



//kharkiv.dsns.gov.uа

Как сообщает ГУ ГСЧС, 9 января в 8:25 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в одной из квартир одноэтажного жилом доме на четырех владельцев. Происшествие произошло по адресу: г.. Харьков, ул. Рыбасовская, 24.

К месту происшествия выехали 3 отделения службы спасения на автоцистернах в составе 15 спасателей. На момент их прибытия огнем были охвачены мебель, бытовые приборы и домашние вещи на кухне, а также деревянные конструкции перекрытия и кровли на общей площади около 50 кв.м.

В 9:34 пожар был локализован, а в 12:12 полностью ликвидирован. Другие квартиры жилого дома не пострадали.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. За медицинской помощью, с ухудшенным самочувствием, обратились хозяин дома и его 14-летняя дочь. Бригадой медиков им была оказана медицинская помощь, от дальнейшей госпитализации они отказались.