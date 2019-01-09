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09.01.2019  14:49   

Пожар на Москалевке: отделались потерянной мебелью и отравлением дымом (ФОТО)

В Основянскрм районе спасатели ликвидировали пожар в частном жилом доме.


//kharkiv.dsns.gov.uа
Как сообщает ГУ ГСЧС, 9 января в 8:25 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в одной из квартир одноэтажного жилом доме на четырех владельцев.  Происшествие произошло по адресу: г.. Харьков, ул.  Рыбасовская, 24.
 
 К месту происшествия выехали 3 отделения службы спасения на автоцистернах в составе 15 спасателей.  На момент их прибытия огнем были охвачены мебель, бытовые приборы и домашние вещи на кухне, а также деревянные конструкции перекрытия и кровли на общей площади около 50 кв.м.
 
 В 9:34 пожар был локализован, а в 12:12 полностью ликвидирован.  Другие квартиры жилого дома не пострадали. 
 
Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.  За медицинской помощью, с ухудшенным самочувствием, обратились хозяин дома и его 14-летняя дочь.  Бригадой медиков им была оказана медицинская помощь, от дальнейшей госпитализации они отказались.
 
 
 
Тэги:  пожар, москалевка, харьков
 
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