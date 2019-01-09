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09.01.2019  14:58   

На Сумской BMW неудачно догнал Toyota

Столкновение произошло 9 января около 9:45 на ул. Сумской.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля BMW во время движения не придерживался безопасной дистанции и допустил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser.

На водителя BMW полицейские составили протокол по ст. 124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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