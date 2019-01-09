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09.01.2019  16:04   

ДТП на Старой Салтовке обошлось без пострадавших

8 января около 18:15 патрульным сообщили о ДТП на перекрестке проспекта Льва Ландау и улицы Халтурина.


// Патрульная полиция

По предварительно информации, водитель автомобиля Volkswagen Golf столкнулся с автомобилем Ford.

Пострадавших в ДТП нет.

На водителя Volkswagen Golf полицейские составили протокол по ст. 124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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