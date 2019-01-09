ДТП на Старой Салтовке обошлось без пострадавших

8 января около 18:15 патрульным сообщили о ДТП на перекрестке проспекта Льва Ландау и улицы Халтурина.
По предварительно информации, водитель автомобиля Volkswagen Golf столкнулся с автомобилем Ford.
Пострадавших в ДТП нет.
На водителя Volkswagen Golf полицейские составили протокол по ст. 124 КУоАП.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Избегайте споров с окружающими.
Снегопады продолжаются: в первой половине дня будет идти снег, который после некоторого перерыва возобновится вечером с большей силой.
Сегодня по народному календарю Степанов день, когда крестьяне нанимали всей деревней пастухов, заключали с ними договор.
влажн.:
давл.:
ветер: