Главная Новости Криминал и происшествия Пьяный водитель на микроавтобусе снес ограждение на Гагарина (ФОТО)
09.01.2019  16:30   

Пьяный водитель на микроавтобусе снес ограждение на Гагарина (ФОТО)

Около 12:00 9 января патрульные получили сообщение о ДТП без пострадавших на проспекте Гагарина, 98.


// Патрульная полиция

Патрульные выяснили, что водитель автомобиля Opel Vivaro не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение.

В результате ДТП никто не пострадал.

Правоохранители обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Прибор «Драгер» показал 0,63 промилле (допустимая норма 0,2 промилле).

На водителя Opel Vivaro патрульные составили два протокола - по ст. 124 КУоАП и ст. 130 КУоАП. В дальнейшем административные материалы передадут в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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