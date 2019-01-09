09.01.2019 16:30

Пьяный водитель на микроавтобусе снес ограждение на Гагарина (ФОТО)

Около 12:00 9 января патрульные получили сообщение о ДТП без пострадавших на проспекте Гагарина, 98.



// Патрульная полиция

Патрульные выяснили, что водитель автомобиля Opel Vivaro не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение.



В результате ДТП никто не пострадал.

Правоохранители обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Прибор «Драгер» показал 0,63 промилле (допустимая норма 0,2 промилле).

На водителя Opel Vivaro патрульные составили два протокола - по ст. 124 КУоАП и ст. 130 КУоАП. В дальнейшем административные материалы передадут в суд.