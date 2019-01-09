Пьяный водитель на микроавтобусе снес ограждение на Гагарина (ФОТО)

Около 12:00 9 января патрульные получили сообщение о ДТП без пострадавших на проспекте Гагарина, 98.
Патрульные выяснили, что водитель автомобиля Opel Vivaro не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение.
В результате ДТП никто не пострадал.
Правоохранители обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Прибор «Драгер» показал 0,63 промилле (допустимая норма 0,2 промилле).
На водителя Opel Vivaro патрульные составили два протокола - по ст. 124 КУоАП и ст. 130 КУоАП. В дальнейшем административные материалы передадут в суд.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Избегайте споров с окружающими.
Снегопады продолжаются: в первой половине дня будет идти снег, который после некоторого перерыва возобновится вечером с большей силой.
Сегодня по народному календарю Степанов день, когда крестьяне нанимали всей деревней пастухов, заключали с ними договор.
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