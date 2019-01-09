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09.01.2019  17:01   

Как под Харьковом спасатели фуру из заносов вытаскивали (ФОТО)

В среду, 9 января, спасатели оказали помощь водителю, автомобиль которого застрял на заснеженной части дороги.


// ГСЧС

Сотрудникам ГСЧС в 7:51 поступило сообщение, что возле поселка Ковяги Валковского района грузовик МАN с прицепом застрял на заснеженной части дороги.

На место происшествия прибыли сотрудники службы спасения города Валки. С помощью троса они отбуксировали фуру на безопасный участок дороги.

Вся спасательная операция длилась около двух часов.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, сугроб, застрял, харьков, фура
 
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