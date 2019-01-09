09.01.2019 17:01

Как под Харьковом спасатели фуру из заносов вытаскивали (ФОТО)

В среду, 9 января, спасатели оказали помощь водителю, автомобиль которого застрял на заснеженной части дороги.



// ГСЧС

Сотрудникам ГСЧС в 7:51 поступило сообщение, что возле поселка Ковяги Валковского района грузовик МАN с прицепом застрял на заснеженной части дороги.



На место происшествия прибыли сотрудники службы спасения города Валки. С помощью троса они отбуксировали фуру на безопасный участок дороги.

Вся спасательная операция длилась около двух часов.